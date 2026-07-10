Светская хроника за пятницу

"Арсенал" готов оформить покупку Христоса Цолиса. Маркус Рэшфорд уже не вернется в "Барселону". Кристиан Эриксен решил продолжить игровую карьеру. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Тоттенхэм" сделал предложение по нападающему ПСЖ Рандалю Коло-Муани, которого "шпоры" арендовали в минувшем сезоне. (Tuttosport)



"Арсенал" готов оформить приобретение вингера "Брюгге" Христоса Цолиса за 35 миллионов фунтов. (The Sun)



"Ливерпуль" и "Арсенал" готовы позволить Аюбу Буадди вернуться в "Лилль" на следующий сезон в случае приобретения марокканского полузащитника. (Football Insider)



"Барселона" обсуждает приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, и этот трансфер окончательно бы лишил нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда шансов вернуться на "Ноу Камп". (Sky Sport Germany)



Полузащитник "Аталанты" Эдерсон прошел первую часть медобследования перед подписанием контракта с "Юнайтед". (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" готовит предложение о покупке полузащитника "Ромы" Ману Коне. (TEAMtalk)



"Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Сандерленда" Брайану Бробби. (Football Insider)



"Юнайтед" готовит предложение по вингеру "Вулверхэмптона" Матеушу Мане. (Ekrem Konur)



"Кристал Пэлас" и "Фулхэм" готовы поспорить с "Лидсом" за полузащитника "Саутгемптона" Ши Чарльза. (Sky Sports)



"Торино" рассматривает возможность голкиперов Лукаса Перри из "Лидса" и Аарона Рамсдейла из "Саутгемптона". (Sky Italy)



"Брентфорд" и "Тоттенхэм" заинтересованы в гвинейском опорнике "Генчлербирлиги" Усмане Диабате. (Daily Mail)



"Ковентри" близок к покупке защитника "Айнтрахта" Ореля Аменда за 17 млн. фунтов. (Bild)



"Астон Вилла" согласилась отпустить голкипера Эмилиано Мартинеса в "Ювентус" за 11 млн. фунтов. (Nick Semeraro)



"Галатасарай" уверен в приобретении полузащитника "Бернли" Лесли Угочукву. (Fabrizio Romano)



"Париж" Лиама Росеньора согласовал покупку защитника "Брайтона" Диего Копполы за 17 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



Бывший нападающий "Вест Хэма" Данни Ингс направляется в "Лестер" из Лиги Один. (The Telegraph)



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Бывший наставник "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес открыт к работе со сборной Шотландии. (BBC)



Немецкая федерация футбола предложит бывшему рулевому "Ливерпуля" Юргену Клоппу контракт со сборной Германии до 2030 года. (Sky Sport Germany)



Главному тренеру "Ливерпуля" Андони Ираоле предстоит выбрать нового вице-капитана после ухода Энди Робертсона. (The Athletic)



Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Юнайтед" Кристиан Эриксен приступает к индивидуальной программе тренировок для последующего возвращения к игре за "Вольфсбург", несмотря на потерю сознания в матче за сборную Дании в июне. (The Athletic)



Экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри был арестован в Париже по подозрению в отмывании денег вместе с наркокартелем. (Daily Mail)