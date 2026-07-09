"Форест" отправил Жоту Силву в "Олимпиакос"

"Ноттингем Форест" объявил о переходе своего нападающего Жоты Силвы в греческий "Олимпиакос" на правах аренды.

"Олимпиакос" также получил опцию выкупа Силвы по окончании сезона 2026/27.



Силва забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 38 матчах за "Форест" после своего перехода из "Витории" в августе 2024.



Это будет уже вторая подряд аренда для Силвы, потому прошлый сезон 26-летний португалец провел в "Бешикташе", где сыграл 22 матча, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.



Добавим, "Олимпиакос" и "Форест" имеют общего владельца в лице Евангелоса Маринакиса.