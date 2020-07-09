"Ипсвич" купил Эмерсонна за рекордные для своего клуба деньги

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" объявил о приобретении нападающего французской "Тулузы" Эмерсонна.

Эмерсонн, которым также интересовался "Халл", заключил с "Ипсвичем" контракт до 2031 года.



Sky Sports оценивает трансфер Эмерсонна в 31 миллион евро (26.4 млн. фунтов), включая бонусы, что делает 21-летнего бразильца рекордным приобретением в истории "Ипсвича".



Также Эмерсонн становится первым в истории бразильским игроком клуба с "Портман Роуд".



Эмерсон забил шесть голов в рамках Лиги 1 в своем единственном сезоне за "Тулузу", прежде поиграв за турецкий "Гезтепе" и бразильский "Атлетико Паранаэнсе".



