"Ипсвич" купил Эмерсонна за рекордные для своего клуба деньги
Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" объявил о приобретении нападающего французской "Тулузы" Эмерсонна.
Эмерсонн, которым также интересовался "Халл", заключил с "Ипсвичем" контракт до 2031 года.
Sky Sports оценивает трансфер Эмерсонна в 31 миллион евро (26.4 млн. фунтов), включая бонусы, что делает 21-летнего бразильца рекордным приобретением в истории "Ипсвича".
Также Эмерсонн становится первым в истории бразильским игроком клуба с "Портман Роуд".
Эмерсон забил шесть голов в рамках Лиги 1 в своем единственном сезоне за "Тулузу", прежде поиграв за турецкий "Гезтепе" и бразильский "Атлетико Паранаэнсе".
09.07.2026 07:00
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