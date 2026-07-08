"Челси" завершил приобретение Кенда за 40 млн. фунтов

"Челси" официально завершил приобретение вингера лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда за 40 миллионов фунтов.

Кенда заключил с "Челси" контракт до 2034 года и стал вторым новичком "синих" с момента назначения Хаби Алонсо главным тренером после крайнего защитника Марко Палестры, приглашенного из "Аталанты" за 47 млн. фунтов.



Вообще, "Челси" согласовал приобретение Кенда еще более года назад — в марте 2025, когда на тренерском мостике "синих" находился Энцо Мареска.



BBC ожидает, что в новом сезоне 19-летний португалец, способный сыграть вингера, атакующего полузащитника или вингбека, будет частью первой команды "Челси".



Кенда находился в системе "Спортинга" с 2019 года, дебютировав за первую команду в августе 2024. Вместе с лиссабонцами Жеовани выиграл португальское первенство и Кубок Португалии в сезоне 2024/25.



"Замечательно оказаться здесь. "Челси" — отличная команда, и я буду рад играть здесь на "Стэмфорд Бридж". Клуб демонстрирует веру в игроков вроде меня, и я горжусь оказаться здесь, горжусь стать частью этого клуба".



"Я буду рад работать со своими партнерами по команде и тренером Хаби Алонсо. Я очень трудолюбивый молодой человек, и мне нравится помогать своей команде. Я хочу, чтобы меня знали как того, кто настроен помогать своим партнерам по команде и стараться изо всех сил для завоевания клубом трофеев", — сообщил Кенда.



