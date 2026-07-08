"Челси" завершил приобретение Кенда за 40 млн. фунтов

Жеовани Кенда "Челси" официально завершил приобретение вингера лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда за 40 миллионов фунтов.

Кенда заключил с "Челси" контракт до 2034 года и стал вторым новичком "синих" с момента назначения Хаби Алонсо главным тренером после крайнего защитника Марко Палестры, приглашенного из "Аталанты" за 47 млн. фунтов.

Вообще, "Челси" согласовал приобретение Кенда еще более года назад — в марте 2025, когда на тренерском мостике "синих" находился Энцо Мареска.

BBC ожидает, что в новом сезоне 19-летний португалец, способный сыграть вингера, атакующего полузащитника или вингбека, будет частью первой команды "Челси".

Кенда находился в системе "Спортинга" с 2019 года, дебютировав за первую команду в августе 2024. Вместе с лиссабонцами Жеовани выиграл португальское первенство и Кубок Португалии в сезоне 2024/25.

"Замечательно оказаться здесь. "Челси" — отличная команда, и я буду рад играть здесь на "Стэмфорд Бридж". Клуб демонстрирует веру в игроков вроде меня, и я горжусь оказаться здесь, горжусь стать частью этого клуба".

"Я буду рад работать со своими партнерами по команде и тренером Хаби Алонсо. Я очень трудолюбивый молодой человек, и мне нравится помогать своей команде. Я хочу, чтобы меня знали как того, кто настроен помогать своим партнерам по команде и стараться изо всех сил для завоевания клубом трофеев", — сообщил Кенда.

Жеовани Кенда





Метки Кенда, Спортинг, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2026 22:00

Количество просмотров Просмотров: 348

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. dembo 08.07.2026 22:46 # dembo
    Техника у етого типа лютейшая.

    (ответить)

  2. high-malvern 08.07.2026 22:45 # high-malvern
    Очередной загорелый Кент для таких же в составе

    (ответить)

  3. moneycity 08.07.2026 22:36 # moneycity
    Его очень сильно хотел переманить Аморим в МЮ, вот и глянем в АПЛ

    (ответить)

  4. chelseablus 08.07.2026 22:34 # chelseablus
    Кто нахуй?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: