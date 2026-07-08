Хендерсон перенес операцию на руке

Полузащитник "Брентфорда" и сборной Англии Джордан Хендерсон подтвердил, что перенес операцию после перелома руки.

36-летний Хендерсон серьезно повредил свое левое запястье во время празднования победы англичан над Мексикой в 1/8 финала Чемпионата Мира (2:3).



Хендерсон неудачно упал, перелезая через рекламный щит, и боль была настолько резкой, что Джордану даже потребовалась кислородная маска.



Вернувшись из Мехико в Канзас-Сити, где базируется английская сборная на время ЧМ-2026, Хендерсон отправился под нож хирурга — а вернее сразу трех, которых Джордан поблагодарил у себя в инстаграме.



И хотя Хендерсон уже не сыграет на ЧМ-2026, и его участие ограничится шестью минутами против Панамы, экс-капитан "Ливерпуля" останется в расположении сборной и продолжит исполнять роль лидера раздевалки.