Хендерсон перенес операцию на руке
Полузащитник "Брентфорда" и сборной Англии Джордан Хендерсон подтвердил, что перенес операцию после перелома руки.
36-летний Хендерсон серьезно повредил свое левое запястье во время празднования победы англичан над Мексикой в 1/8 финала Чемпионата Мира (2:3).
Хендерсон неудачно упал, перелезая через рекламный щит, и боль была настолько резкой, что Джордану даже потребовалась кислородная маска.
Вернувшись из Мехико в Канзас-Сити, где базируется английская сборная на время ЧМ-2026, Хендерсон отправился под нож хирурга — а вернее сразу трех, которых Джордан поблагодарил у себя в инстаграме.
И хотя Хендерсон уже не сыграет на ЧМ-2026, и его участие ограничится шестью минутами против Панамы, экс-капитан "Ливерпуля" останется в расположении сборной и продолжит исполнять роль лидера раздевалки.
08.07.2026 19:00
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