Скотт отказывается от нового контракта с "Борнмутом"

Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт отклонил все предложения своего клуба о новом контракте.

За плечами у 22-летнего Скотта отличный сезон, благодаря чему он даже был приглашен тренироваться со сборной Англии перед Чемпионатом Мира, слегка не попав в заявку команды Томаса Тухеля на турнир.



К Скотту существует серьезный интерес со стороны грандов Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", и до сих пор "Борнмут" отказывался обсуждать продажу Алекса.



Однако положение "Борнмута" выглядит шатким, потому что Скотт уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту.



"Борнмут" не теряет надежд склонить Скотта к новой сделке, но пока Алекс отклонил все поступившие ему предложения о продлении сотрудничества с "вишенками", сообщает The Athletic.