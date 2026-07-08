Скотт отказывается от нового контракта с "Борнмутом"

Алекс Скотт Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт отклонил все предложения своего клуба о новом контракте.

За плечами у 22-летнего Скотта отличный сезон, благодаря чему он даже был приглашен тренироваться со сборной Англии перед Чемпионатом Мира, слегка не попав в заявку команды Томаса Тухеля на турнир.

К Скотту существует серьезный интерес со стороны грандов Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", и до сих пор "Борнмут" отказывался обсуждать продажу Алекса.

Однако положение "Борнмута" выглядит шатким, потому что Скотт уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту.

"Борнмут" не теряет надежд склонить Скотта к новой сделке, но пока Алекс отклонил все поступившие ему предложения о продлении сотрудничества с "вишенками", сообщает The Athletic.





Метки Борнмут, контракты, Скотт

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2026 18:00

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