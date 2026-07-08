Скотт отказывается от нового контракта с "Борнмутом"
Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт отклонил все предложения своего клуба о новом контракте.
За плечами у 22-летнего Скотта отличный сезон, благодаря чему он даже был приглашен тренироваться со сборной Англии перед Чемпионатом Мира, слегка не попав в заявку команды Томаса Тухеля на турнир.
К Скотту существует серьезный интерес со стороны грандов Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", и до сих пор "Борнмут" отказывался обсуждать продажу Алекса.
Однако положение "Борнмута" выглядит шатким, потому что Скотт уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту.
"Борнмут" не теряет надежд склонить Скотта к новой сделке, но пока Алекс отклонил все поступившие ему предложения о продлении сотрудничества с "вишенками", сообщает The Athletic.
08.07.2026 18:00
Просмотров: 145
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: