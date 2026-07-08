Рэшфорд начнет новый сезон игроком "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд, вероятно, начнет новый сезон в качестве игрока "Манчестер Юнайтед".

28-летний Рэшфорд не играет за родной "Юнайтед" с матча Лиги Европы против "Виктории" в декабре 2024, вскоре отправившись на полсезона в "Астон Виллу", а затем на целый год — в "Барселону".



Однако "Барселона" не стала выкупать Рэшфорда за 26 миллионов фунтов после сезона аренды, предпочтя Маркусу его партнера по сборной Англии Энтони Гордона, приобретенного у "Ньюкасла" за 69 млн. фунтов.



Долгосрочное будущее Рэшфорда остается в подвешенном состоянии, и "Юнайтед" по-прежнему предпочитает вычеркнуть Маркуса, получающего 17.5 млн. фунтов в год, из своей зарплатной ведомости.



Однако краткосрочное будущее Рэшфорда таково, что после выступления на Чемпионате Мира он получит трехнедельные каникулы, а затем приступит к предсезонной подготовке с "Юнайтед".



Как сообщает The Guardian, у Рэшфорда нет проблем с новым главным тренером "Юнайтед" Майклом Кэрриком, поэтому Маркус будет восстановлен в качестве игрока первой команды "красных дьяволов" — надолго ли, покажет время.