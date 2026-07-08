Камада заключил новый однолетний контракт с "Пэлас"

"Кристал Пэлас" объявил, что полузащитник Даити Камада заключил с клубом новый однолетний контракт.

Предыдущий контракт Камады истек на прошлой неделе. Побыв неделю в статусе свободного агента, Даити воссоединился с "Пэлас".



29-летний японец провел 89 матчей за "Пэлас" после своего перехода из "Лацио" летом 2024, сыграв важную роль в завоевании "орлами" Кубка Англии, Суперкубка Англии и трофея Лиги Конференций.



"Это великолепные новости для "Кристал Пэлас". Даити замечательно проявлял себя в центре полузащиты на протяжении двух последних лет, став любимчиком фанатов на поле и за его пределами".



"Я рад, что он отверг много других вариантов, чтобы продлить свое пребывание в Южном Лондоне".



"Теперь у Даити будет заслуженный перерыв после превосходного выступления на Чемпионате Мира, и он присоединится позже к нашей подготовке к напряженному сезону в Премьер-Лиге и Европе", — сообщил президент "Пэлас" Стив Пэриш.