Джака подтвердил, что не перейдет в "Челси"
Полузащитник "Сандерленда" Гранит Джака подтвердил, что останется с "черными котами" и не перейдет в "Челси".
Джака стал трансферной целью для "Челси" после того, как "синие" назначили главным тренером Хаби Алонсо, которого Гранит знает по совместной работе в "Байере".
"Челси" даже успел сделать предложение в 8 миллионов фунтов, на что "Сандерленд" ответил отказом, сообщив коллегам по Премьер-Лиге, что 33-летний игрок сборной Швейцарии не продается.
По словам Джаки, решение остаться в "Сандерленде" принял он сам. Гранит вовсе не чувствует себя несчастным после того, как его переход в "Челси" не состоялся.
"Сандерленд" стал моим домом с первого дня. Все мы очень счастливы".
"Я решил остаться там, где нахожусь. Самое важное для меня — моя семья. Я готов творить историю там", — цитирует Джаку Football.London.
08.07.2026 15:00
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