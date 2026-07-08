"Фулхэм" нацелился на трех игроков "Реала"

Главный тренер "Фулхэма" Альваро Арбелоа хочет пригласить в свой новый клуб трех игроков из испанского "Реала".

Минувшей ночью "Фулхэм" подтвердил назначение Арбелоа, который заключил с "дачниками" контракт до 2029 года.



Вторую половину минувшего сезона, заключительные 28 матчей, Арбелоа провел у руля "Реала", который финишировал вторым в Ла Лиге и вылетел от "Баварии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



По информации BBC, теперь Арбелоа готов совершить трансферный рейд на свой бывший клуб. Целями Альваро стали левый защитник Фран Гарсия, полузащитник Франко Мастантуоно и нападающий Гонсало Гарсия.



Все трое перечисленных игроков не были основными в "Реале" в минувшем сезоне, поэтому Королевский клуб может быть открыт к их продаже по правильной цене.