Отец Хендерсона рассказал о травме сына

Отец полузащитника "Брентфорда" Джордана Хендерсона рассказал, насколько серьезной оказалась травма, полученная его сыном в сборной Англии.

Напомним, 36-летний Хендерсон травмировался, когда во время празднования победы англичан над Мексикой на Чемпионате Мира неловко перелез через рекламный щит.



Брайан Хендерсон не сразу понял, что его сын получил перелом, который не оставляет Джордану шансов сыграть еще на Чемпионате Мира.



"Сперва я подумал, что он просто упал. Я подумал, что он мог поцарапать свое запястье".



"Я не представлял, насколько это серьезно, пока не увидел, как во время интервью Харри Кейна проехала каталка с Джорданом. Я мог видеть его с кислородной маской и все такое".



"Я сразу же написал его пресс-атташе, который был там, чтобы узнать, что случилось. Я всю ночь ждал новостей".



"Теперь остается только ждать. Это его левое предплечье — он его полностью разбил. Ему придется носить гипс, а дальше посмотрим, что скажут эксперты", — сообщил Хендерсон-старший Daily Mail.