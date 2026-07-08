Бенитес открыт к предложениям из Премьер-Лиги

Бывший главный тренер "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес заявил, что готов вернуться в Премьер-Лигу.

Бенитес находится без работы после своего увольнения из "Панатинаикоса" в мае. 66-летний испанец не собирается отдыхать и открыть к предложениям, в том числе из Премьер-Лиги.



"В Англии, в Премьер-Лиге есть не так много команд, которые скажут: "Окей, давайте позовем его". Потому что сейчас они предпочитают молодых тренеров, которые играют в прогрессивный футбол и все такое. Но мы готовы, мы ждем очередного вызова".



"И мы рассматриваем не только Премьер-Лигу, но и Серию А. Может подойти любая лига в Европе. Если нет, вам нужно будет подумать о сборной или, может быть, другом проекте. Но, честно говоря, мы готовы снова взяться за работу, потому что мы трудимся в футболе всю свою жизнь и наслаждаемся этим", — сообщил Бенитес talkSPORT.