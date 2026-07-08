"Брайтон" ожидает сохранить Вербрюггена еще минимум на сезон

"Брайтон" ожидает, что голкипер Барт Вербрюгген останется в клубе еще минимум на один сезон.

На протяжении последних месяцев 23-летнего Вербрюггена сватали в "Тоттенхэм", "Баварию" и "Реал". Пресса также сообщала, что Барт примет решение о своем будущем после выступления за сборную Голландии на Чемпионате Мира.



Однако talkSPORT стало известно, что "Брайтон" рассчитывает на Вербрюггена, строя планы на новый сезон, в котором "чайки" лишь второй раз в своей истории выступят в еврокубках.



Косвенным подтверждением тому, что Вербрюгген останется в "Брайтоне", может стать продажа голкипера Карла Рашуорта, о постоянном трансфере которого сейчас договаривается "Ковентри" после сезона аренды.



Добавим, Вербрюгген сыграл каждую минуту каждого матча "Брайтона" в минувшем сезоне Премьер-Лиге, а всего провел в клубе с южного побережья Англии уже три года.