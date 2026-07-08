Энцо Фернандес не думает о своем будущем

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес заявил, что не думает о своем будущем.

В начале июля "Реалу" пришлось выпустить официальное опровержение слухов о своем намерении приобрести Фернандеса этим летом.



Тем не менее, предполагается, что "Челси" открыт к расставанию с Фернандесом, но хочет за 25-летнего игрока минимум 120 миллионов фунтов.



Именно Фернандес забил победный для сборной Аргентины гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира против Египта (3:2), после чего Энцо высказался о своем будущем.



"Я не думаю о своем будущем сейчас. Я живу этим моментом, и это невероятно для меня, а после Чемпионата Мира посмотрим", — сообщил Фернандес DAZN.