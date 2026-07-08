Энцо Фернандес не думает о своем будущем
Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес заявил, что не думает о своем будущем.
В начале июля "Реалу" пришлось выпустить официальное опровержение слухов о своем намерении приобрести Фернандеса этим летом.
Тем не менее, предполагается, что "Челси" открыт к расставанию с Фернандесом, но хочет за 25-летнего игрока минимум 120 миллионов фунтов.
Именно Фернандес забил победный для сборной Аргентины гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира против Египта (3:2), после чего Энцо высказался о своем будущем.
"Я не думаю о своем будущем сейчас. Я живу этим моментом, и это невероятно для меня, а после Чемпионата Мира посмотрим", — сообщил Фернандес DAZN.
08.07.2026 08:00
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