Как Эллиот Андерсон стал самым дорогим британским футболистом

Чемпионат Мира идет своим чередом, а клубы Премьер-Лиги параллельно готовятся к новому сезону. Так "Манчестер Сити" сумел согласовать сделку по опорному полузащитнику "Ноттингем Форест" и сборной Англии во время мундиаля, сделав Эллиота Андерсона самым дорогим британским игроком всех времен.

"Манчестер Сити" оформил покупку Андерсона у " Форест" за 116 миллионов фунтов. Переговоры длились несколько недель, в течение которых владелец "лесников" Эвангелос Маринакис был склонен отказаться от сделки и даже рассматривал возможность продажи Эллиота другому клубу за меньшие деньги, но в итоге исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано вмешался, чтобы совершить прорыв.



"Сити" считает Андерсона идеальным дополнением к своей полузащите и сделал его своим рекордным приобретением, а также самым дорогим британским игроком в истории. Эллиот прошел медицинское обследование прямо в Канзас-Сити, не покидая расположение английской сборной на чемпионате Мира.



Издание The Athletic поговорило с источниками, ознакомленными с условиями сделки, и все они говорили на условиях анонимности. Переговоры велись уже некоторое время, но на ужине УЕФА перед финалом Лиги Чемпионов президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак лично обсудил с Маринакисом возможность подписания Андерсона. По словам инсайдеров, летом Маринакис хотел, чтобы любая сделка по Андерсону превысила 105 миллионов фунтов, которые "Арсенал" потратил на Деклана Райса в 2023 году. "Сити" опасался, что переговоры с Маринакисом могут быть сложными, и эти опасения подтвердились. После первоначального диалога с Аль Мубараком владелец "Форест" запросил денег больше, чем обсуждалось изначально.



По данным источников, близких к обоим клубам, Маринакис хотел заключить сделку на сумму 126 миллионов фунтов, включая 20 миллионов фунтов в виде легко достижимых бонусов, зависящих от определенного количества сыгранных матчей и завоевания трофеев, которые "Форест" считал реалистичными. Рекордная сумма, когда-либо потраченная британским клубом, составляет 125 миллионов фунтов, которые "Ливерпуль" заплатил "Ньюкаслу" за нападающего Александера Исака прошлым летом.



"Сити" предпочитал бонусы, включающие победу в Лиге Чемпионов, от которых "Форест" отказался, поскольку не считал достижение этой цели таким уж реалистичным. Когда Райс переходил в "Арсенал", один из бонусов касался просто попадания в Лигу Чемпионов, а не победы в этом турнире, и это также было частью аргументации "Форест".



Источники в "Форесте" утверждают, что Маринакис был готов продать Андерсона этим летом, и считают, что Андерсон может стать единственной крупной продажей "Форест", но владелец был полон решимости получить за него максимальную цену. Однако в середине июня он дал понять, что готов продать Эллиоту другому клубу за меньшую сумму.



Пока сделка с "Сити" еще не была согласована, "Манчестер Юнайтед" интересовался Андерсоном и даже обсуждал возможность сделать его капитаном в будущем. "Юнайтед" видел в нем задатки лидера, хотя никаких гарантий не давалось, и Эллиоту все равно бы пришлось показывать хорошие результаты на поле. Но в итоге "красные дьяволы" решили, что сумма трансфера превышает их возможности.



В ходе переговоров, которые Маринакис, по словам осведомленного источника, вел как "невероятную шахматную партию", Сориано вмешался (предварительные переговоры со стороны "Сити" вел спортивный директор Угу Виана) и согласился выплатить гарантированные 116 миллионов фунтов. В конечном итоге сделка была заключена высокопоставленными лицами из разных сторон: Маринакисом из "Форест", Сориано из "Сити" и агентом Андерсона, Дэвидом Манассе, а не спортивными директорами или сотрудниками агентств.



В итоге Андерсон подпишет с "Сити" пятилетний контракт, который, если будут реализованы все бонусы, обеспечил Эллиоту зарплату в 300,000 фунтов в неделю. Контракт будет включать опцию продления его пребывания на "Этихад" на 12 месяцев.



Это делает его относительно редким примером новичка, которому сразу же дается высокая зарплата. Считается, что Марк Гехи зарабатывает примерно столько же после своего январского перехода из "Кристал Пэлас", но "Сити" обычно назначает более высокие зарплаты только тогда, когда новый игрок доказал свою состоятельность или пришел за небольшие деньги.



"Сити" так сильно доверяет Андерсону по нескольким причинам. Он физически силен в полузащите, всегда стремится завладеть мячом, является доморощенным игроком и имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге, а также поиграл в еврокубках, что означает, что его организм привык к дополнительным нагрузкам посреди недели.



"Сити" считает, что Андерсон может играть рядом с Родри, но также может заменить его в команде, если и когда это потребуется. Это баланс, с которым клуб испытывал трудности на протяжении многих лет. Кроме того, Эллиоту всего 23 года.



Если коротко, Андерсон олицетворяет собой все то, чего не хватало полузащите "Сити" в последние годы, и у него впереди лучший период в карьере. Еще 12 месяцев назад физическая сила в полузащите была особо отмечена как важный фактор при привлечении новых игроков. Динамика исчезла в стареющей команде "Сити" в сезоне 2024/25, поэтому прошлым летом "горожане" получили дополнительную энергию благодаря приглашению Тиджани Рейндерса и Райана Шерки в центре. Также подписали Райана Аит-Нури на позицию левого защитника, хотя ни один из них не славится оборонительными действиями, а Рейндерс в "Сити" использовался на более высоких позициях, чем в "Милане".



В феврале 2025 года они также подписали Нико Гонсалеса, который хорошо проявил себя в "Сити", но, похоже, не способен стать краеугольным камнем их полузащиты. Физическая мощь Андерсона и его способность отбирать мяч — это качества, которых команде так не хватало.



С прошлого лета персональная опека и индивидуальные единоборства стали все более важными в Премьер-Лиге. В результате наличие сильного, атлетичного игрока в центре поля абсолютно необходимо. Учитывая, что Андерсон всегда стремится завладеть мячом, он может помочь "Сити" играть под давлением, когда появляется такая возможность, но при этом не будет испытывать недостатка в игре, когда она становится более агрессивной. Это очень важное сочетание.



Опыт Андерсона, играющего каждые три-четыре дня, говорит о том, что его организму не потребуется слишком много времени на адаптацию, что теоретически снижает риск травм. Джеку Грилишу, перешедшему из "Астон Виллы" в 2021 году, пришлось адаптироваться к физической форме для матчей в середине недели, и Хосеп Гвардиола часто упоминал это как фактор, влияющий на Жереми Доку, подписавшего контракт три года назад. "Ренн" участвовал в Лиге Европы в последнем сезоне Доку во Франции, но там он вышел в стартовом составе только дважды.



Учитывая расставание этим летом с Бернарду Силвой, невероятно важным игроком для "Сити", особенно в полузащите, клуб вышел на трансферный рынок и приобрел игрока высшего уровня, который будет регулярно выходить в стартовом составе. Это поможет заменить не только Силву, но и, возможно, Родри, если испанский полузащитник получит травму или покинет клуб в течение следующих 12 месяцев.



В последние годы, пытаясь обеспечить подстраховку в полузащите, "Сити" сознательно искал игроков для ротации. Существует поговорка "скупой платит дважды", и хотя "Сити" в последние годы находил очень выгодные приобретения, включая Хулиана Альвареса и Мануэля Аканджи, им было трудно найти правильный баланс в полузащите.



"Сити" подписал Калвина Филлипса в 2022 году, полагая, что он дополнит Родри, и "горожане", конечно, не ожидали, что этот переход окажется настолько неудачным, но в то же время они и не нацеливались на действительно высококлассного полузащитника тем летом, потому что считали, что у них уже достаточно игроков основного состава: Родри, Силва, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне. Они не хотели оставлять звездного игрока на скамейке запасных и подрывать моральный дух.



Тем летом Орельен Тчуамени перешел в "Реал" примерно за 68 миллионов фунтов, сумма могла вырасти до 86 миллионов, но "Сити" никогда не собирался участвовать в подобной сделке, потому что им не нужен был игрок, который возьмет на себя роль лидера полузащиты.



Аналогично, "Сити" подписал Гонсалеса за 50 миллионов фунтов, чтобы усилить свой состав после резкого спада в игре, но от Нико не ожидали, что он станет игроком высшего уровня.



Гонсалес может покинуть "Сити" этим летом после того, как выпал из состава во второй половине прошлого сезона, после возвращения Родри в форму. В последние недели сезона, даже когда Родри снова не играл, Гонсалес не просто сидел на скамейке запасных, но и несколько раз оставался вне заявки. Он хорошо выглядел за "Сити", но не был выдающимся игроком — его пасы ограничены, и он не особенно агрессивен в единоборствах.



После ухода Бернарду в стартовом составе освободилось место для высококлассного игрока. Будущее Родри также неопределенно, поскольку его контракт истекает следующим летом, и он не заявлял о намерении подписать новый. В других источниках, также сообщается, что он пропустит начало сезона из-за операции после Чемпионата Мира.



Это вызвало интерес к Сандро Тонали, но тот предпочел подписать контракт с "Тоттенхэмом". Аюб Буадди — еще один полузащитник, на которого обращает внимание "Сити", но ему 18 лет, и "горожане" рассматривают возможность его аренды обратно в "Лилль" в случае заключения сделки.



Что бы ни случилось с Родри, Буадди и другими, Андерсон, похоже, будет играть ключевую роль в полузащите "Сити" в течение многих лет. Он отвечает всем требованиям.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru