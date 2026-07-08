Арбелоа назначен главным тренером "Фулхэма"

"Фулхэм" представил Альваро Арбелоа своим новым главным тренером.

Арбелоа заключил с "Фулхэмом" контракт на три года, сменив на тренерском мостике лондонского клуба Марку Силву.



"Фулхэм" до последнего надеялся сохранить Силву, но тот отказался от продления своего истекавшего контракта и ушел в "Бенфику", чтобы стать преемником Жозе Моуриньо.



Вторую половину минувшего сезона Арбелоа провел в "Реале", приняв команду после увольнения Хаби Алонсо, и пока что это единственный опыт работы Альваро в качестве самостоятельного специалиста.



Зато 43-летний испанец знает Премьер-Лигу по своим выступлениям за "Ливерпуль", который он представлял с 2007 по 2009 год.



"Альваро, по собственному признанию, очень амбициозен. Он с пользой провел время рядом с лучшими игроками, клубами, методами футбола и получил опыт, который пойдет на пользу "Фулхэму", — сообщил президент "дачников" Шахид Хан.