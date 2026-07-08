"Вест Хэм" готов продать Ван-Биссаку за 25 млн. фунтов

"Вест Хэм" готов продать правого защитника Аарона Ван-Биссаку за 25 миллионов фунтов этим летом.

Ван-Биссака сыграл 65 матчей за "Вест Хэм" с учетом всех соревнований после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" за 15 млн. фунтов в августе 2024.



И хотя Ван-Биссака имеет контракт до 2031 года, "Вест Хэм" не собирается стоять на пути у Аарона после своего вылета из Премьер-Лиги, сообщает The Athletic.



Несмотря на то, что "Вест Хэм" открыл к предложениям и уже установил цену за Ван-Биссаку, никаких запросов насчет 28-летнего игрока сборной ДР Конго пока не поступало.



Добавим, в минувшем сезоне Ван-Биссака сыграл 25 матчей и отдал две результативные передачи за "молотобойцев" в Премьер-Лиге.