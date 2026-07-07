Кэррик: "Мы движемся в правильном направлении"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик выразил уверенность, что его команда движется в правильном направлении.

Минувший сезон состоял для "Юнайтед" из двух разных половин. После увольнения Рубена Аморима и назначения Кэррика в январе "красные дьяволы" резко преобразились и смогли финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге.



Кэррик уверен, что "Юнайтед" готов продолжить это восходящее движение в новом сезоне. Майкл считает, что имеющиеся в его расположении игроки могут играть еще лучше.



"Мы знаем, что нам нужно продолжать совершенствоваться. Здесь на нас лежит огромная ответственность, чтобы побеждать и играть в захватывающий футбол. Это никогда не изменится, и мы всегда должны стремиться к борьбе за крупнейшие трофеи. Нужно сделать определенные шаги, но мы в хорошем положении для этого".



"У нас великолепная группа игроков, и мы верим, что они соответствуют требуемым стандартам в плане таланта, самоотдачи и стремления быть успешными здесь. Они обожают быть в клубе, и мы можем видеть, насколько сильно их желание. Это придает нам уверенности насчет того, что мы кое-что создаем и движемся в правильном направлении".



"Мы знаем, что способны побеждать лучшие команды в этой лиге. Теперь важно делать это на протяжении целой кампании Премьер-Лиги, также сражаясь за каждый доступный для нас трофей".



"Мне не терпится повести команду вперед в следующем сезоне и дождаться возвращения европейских вечеров на "Олд Траффорд". Мы готовы двигаться дальше и подарить вам еще больше замечательных моментов, которые олицетворяют "Юнайтед", — цитирует Кэррика Sky Sports.