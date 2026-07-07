"Тоттенхэм" продал Девайна в "Престон"
"Тоттенхэм" выручил около 6 миллионов фунтов с продажи полузащитника Алфи Девайна в "Престон".
Именно в "Престоне" Девайн провел минувший сезон на правах аренды, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач в 48 матчах.
Столь уверенная игра Девайна заставила "Престон" выложить рекордные для своего клуба 6 млн. фунтов ради постоянного трансфера 21-летнего англичанина.
В результате Девайн заключил пятилетний контракт с "Престоном", который минувший сезон завершил на 14-м месте в Чемпионшипе.
Добавим, Девайн находился в системе "Тоттенхэма" с 2020 года и всего сыграл 48 матчей за "шпор". У Алфи оставался один год по контракту, поэтому лондонскому клубу не было смысла блокировать уход игрока.
07.07.2026 21:00
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