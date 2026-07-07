"Ньюкасл" готов поспорить с МЮ за Андрея Сантоса

"Ньюкасл" готов составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Челси" Андрея Сантоса.

На днях стало известно, что "Юнайтед", упустив Матеуша Фернандеша, обратил свой взор на Сантоса.



"Челси" предпочел бы сохранить Сантоса, но не считает того неприкасаемым, а сам Андрей открыт к смене клуба из-за дефицита игровых минут.



Однако Evening Standard утверждает, что заполучить 22-летнего бразильца также хочет "Ньюкасл", который думает, как потратить 169 миллионов фунтов, вырученных за Сандро Тонали и Энтони Гордона.