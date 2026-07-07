"Ювентус" задумывается о приглашении Стоунса

Итальянский "Ювентус" задумывается о приглашении бывшего защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса.

В процессе выступления за сборную Англии на Чемпионате Мира 32-летний Стоунс стал свободным агентом, хотя о том, что истекавший контракт Джона с "Сити" продлен не будет, было объявлено еще в апреле.



Ранее Стоунса связывали с возвращением в "Эвертон", откуда он и прибыл в "Сити" за 50 миллионов фунтов летом 2016, однако Sky Sports утверждает, что у Джона также есть вариант с "Ювентусом".



"Ювентус" рассматривает Стоунса одним из своих вариантов по укреплению центра обороны, однако Джон будет готов определиться со своим будущим только после возвращения с ЧМ-2026.