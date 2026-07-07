"Ньюкасл" начинает переговоры по Манзамби

В ближайшие дни "Ньюкасл" начнет переговоры о приобретении полузащитника немецкого "Фрайбурга" Йоана Манзамби.

Уход Сандро Тонали и неопределенность с будущим Бруно Гимараэса заставляют "Ньюкасл" искать усиление для центра поля этим летом.



По информации The Athletic, "Ньюкасл" уже работает над трансфером Манзамби, и в ближайшие дни будет дан старт официальным переговорам.



20-летний Манзамби привлек к себе внимание ведущих клубов Европы, забив два гола и отдав три результативные передачи за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира, однако в данный момент "Ньюкасл" имеет наивысшие шансы заполучить Йоана.



Источник добавляет, что и сам Манзамби заинтересован в переходе в "Ньюкасл".



С момента своего дебюта за "Фрайбург" в августе 2024 Манзамби забил девять голов в 58 матчах.