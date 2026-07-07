"Эвертон" заинтересован в Джеде Спенсе

"Эвертон" заинтересован в приобретении крайнего защитника "Тоттенхэма" Джеда Спенса.

В конце минувшего сезона "Эвертон" попрощался с Шеймусом Коулменом, поэтому главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес находится в поисках новичка на позицию правого защитника.



В минувшем сезоне Мойесу приходилось использовать справа в обороне центрального защитника Джейка О'Брайена и полузащитника Джеймса Гарнера, так что эта задача является одним из приоритетов "Эвертона" на лето.



По информации Sky Sports, одним из рассматриваемых "Эвертоном" вариантов является Спенс, но пока Джед выступает за сборную Англии на Чемпионате Мира, "ириски" не предпринимают активных действий.



25-летний Спенс способен сыграть на обоих флангах обороны, что он и продемонстрировал на ЧМ-2026, где принял участие во всех пяти первых матчах англичан.



The Athletic добавляет, что в шорт-листе "Эвертона" также значатся Бен Уайт из "Арсенала" и Гела Дуэ из "Страсбура".