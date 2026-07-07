"Ньюкасл" согласовал покупку Шона Стера
"Ньюкасл" согласовал приобретение полузащитника амстердамского "Аякса" Шона Стера за 23 миллиона фунтов, включая бонусы.
Как сообщает Sky Sports, "Ньюкасл" приглашает Стера на замену Сандро Тонали, который накануне был продан в "Тоттенхэм" за 100 млн. фунтов.
Стер уже попрощался с игроками и персоналом "Аякса" и теперь направляется в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить заключительные детали личного контракта.
18-летний голландец лишь в декабре дебютировал за "Аякса", но завершил сезон с показателем в 25 матчей за первую команду.
"Аякс" хотел сохранить Стера, но тот уже вступил в предпоследний год по своему контракту и не демонстрировал желания продлевать сотрудничество.
07.07.2026 14:00
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