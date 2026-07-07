Росеньор нашел новую работу после увольнения из "Челси"

Бывший наставник "Челси" Лиам Росеньор вернулся к тренерской работе, возглавив французский "Париж".

Росеньор только в январе был назначен главным тренером "Челси", будучи приглашенным из родственного "синим" "Страсбура".



Однако Росеньор продержался в "Челси" менее четырех месяцев, все пять своих заключительных матчей проиграв без единого забитого гола.



Теперь 41-летний англичанин возвращается во Францию, сменив Антуана Комбуаре на тренерском мостике "Парижа", который минувший сезон завершил на 11-й позиции.



Контракт Росеньора с "Парижем" рассчитан до лета 2028 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, уточняет BBC.



Добавим, до "Страсбура" Росеньор тренировал "Халл" и "Дерби", где Лиам также поработал ассистентом Уэйна Руни.