Тухель чувствует, что Англия может выиграть ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель чувствует, что его команда может выиграть Чемпионат Мира.

В преддверии ЧМ-2026 Тухель очень осторожно высказывался насчет шансов своей команды на победу, называя англичан "не фаворитом", а "претендентом".



Однако яркая победа 2:3 над Мексикой в 1/8 финала заставила Тухеля почувствовать, что Англия по-настоящему верит в себя.



"Есть ощущение, что мы здесь, чтобы остаться (до конца)".



"Мы на стадии на вылет — 1/16 финала, 1/8 финала, где вам просто нужно найти способ одержать победу, способ остаться на турнире. Затем в четвертьфинале будет восемь команд, каждая из которых может выиграть".



"Мы останемся верны своему девизу: шаг за шагом, матч за матчем. Но, конечно, такого рода матчи вы можете выиграть, только обладая верой", — цитирует Тухеля Sky Sports.