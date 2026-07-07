Стоунс уверен, что Англия будет готова сдержать Холанда

Защитник сборной Англии Джон Стоунс выразил уверенность, что его команда будет готова сдержать нападающего Норвегии Эрлинга Холанда в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира.

Появившись на замену, Стоунс помог англичанам вдесятером выстоять против Мексики и одержать победу 2:3 в 1/8 финала.



Следующим соперником англичан на ЧМ-2026 станет норвежская сборная со своей главной звездой в лице Холанда, которого Стоунс прекрасно знает по совместным выступлениям за "Манчестер Сити".



"Это еще один невероятный игрок, и мы испытываем огромное уважение к Норвегии как команде. Они выбили Бразилию, что говорит само за себя, и мы отнесемся к ним с тем же уважением, как мы проявляем к каждому сопернику".



"Мы знаем, на что они способны, особенно с Эрлингом. Мы провели уже несколько отличных матчей с оборонительной точки зрения, и мы продолжим это улучшать в ближайшие дни. Сегодня же вечером нужно насладиться этой особенной победой", — цитирует Стоунса The Independent.