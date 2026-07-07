Стоунс уверен, что Англия будет готова сдержать Холанда
Защитник сборной Англии Джон Стоунс выразил уверенность, что его команда будет готова сдержать нападающего Норвегии Эрлинга Холанда в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира.
Появившись на замену, Стоунс помог англичанам вдесятером выстоять против Мексики и одержать победу 2:3 в 1/8 финала.
Следующим соперником англичан на ЧМ-2026 станет норвежская сборная со своей главной звездой в лице Холанда, которого Стоунс прекрасно знает по совместным выступлениям за "Манчестер Сити".
"Это еще один невероятный игрок, и мы испытываем огромное уважение к Норвегии как команде. Они выбили Бразилию, что говорит само за себя, и мы отнесемся к ним с тем же уважением, как мы проявляем к каждому сопернику".
"Мы знаем, на что они способны, особенно с Эрлингом. Мы провели уже несколько отличных матчей с оборонительной точки зрения, и мы продолжим это улучшать в ближайшие дни. Сегодня же вечером нужно насладиться этой особенной победой", — цитирует Стоунса The Independent.
07.07.2026 09:00
Просмотров: 183
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: