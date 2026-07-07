Тухель ожидает, что Джеймс сыграет против Норвегии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ожидает, что капитан "Челси" Рис Джеймс будет доступен на матч против Норвегии в 1/4 финала Чемпионата Мира.

Именно Джеймс действовал на позиции правого защитника в двух первых матчах англичан на ЧМ-2026, однако во втором из них — против Ганы на групповом этапе — Рис получил травму задней поверхности бедра.



В результате 26-летний Джеймс пропустил матчи против Панамы, ДР Конго и Мексики, и появились опасения, что Рис может уже не помочь англичанам на турнире.



Однако Тухель ожидает, что на этой неделе Джеймс возобновит тренировки в общей группе, что позволит Рису претендовать на игровые минуты против Норвегии в ближайшую субботу, сообщает BBC.



Возвращение Джеймса в строй было бы очень кстати для англичан, учитывая потерю Джарелла Куансы, который получил красную карточку против Мексики и теперь будет дисквалифицирован на матч против Норвегии.



Добавим, помимо Джеймса и Куансы, справа в обороне у англичан на ЧМ-2026 успели поиграть Джед Спенс, Эзри Конса, Джон Стоунс и даже Деклан Райс.