"Тоттенхэм" готовится предложить 85 млн. фунтов за Крупи

"Тоттенхэм" готовит предложение в 85 миллионов фунтов о покупке нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи.

Только за последнюю неделю "Тоттенхэм" потратил 185 млн. фунтов, укрепив свой состав полузащитниками Матеушем Фернандешем и Сандро Тонали.



Теперь "Тоттенхэм" переходит к своей следующей трансферной цели и, как утверждает talkSPORT, готовится выдвинуть свое стартовое предложение по Крупи, который также интересен "Арсеналу".



"Борнмут" не хочет продавать Крупи, который забил 13 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги, однако сумма в 85 млн. фунтов может заставить "вишенок" задуматься о расставании с 20-летним французом.