"Ливерпуль" попрощался с тренером вратарей
Тренер вратарей "Ливерпуля" Хави Валеро покинул мерсисайдский клуб.
По информации The Athletic, Валеро сообщил "Ливерпулю" о своем намерении уйти еще до окончания минувшего сезона. Это случилось спустя 12 месяцев, как Хави вернулся в "Ливерпуль" из "Вест Хэма".
Решение Валеро не связано с увольнением Арне Слота с поста главного тренера "Ливерпуля" — испанский специалист просто захотел вернуться на родину.
В данный момент "Ливерпуль" рассматривает различные варианты на замену Валеро, который трудился в штабе Рафаэля Бенитеса с 2007 по 2010 год.
Пока "Ливерпуль" не определится с заменой, заведовать работой с Алиссоном, Георгием Мамардашвили, Фредди Вудманом и Армином Печи на временной основе будет Колин Стюарт, который в клубе отвечает за развитие молодых голкиперов.
06.07.2026 22:00
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