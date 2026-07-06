"Ливерпуль" попрощался с тренером вратарей

Тренер вратарей "Ливерпуля" Хави Валеро покинул мерсисайдский клуб.

По информации The Athletic, Валеро сообщил "Ливерпулю" о своем намерении уйти еще до окончания минувшего сезона. Это случилось спустя 12 месяцев, как Хави вернулся в "Ливерпуль" из "Вест Хэма".



Решение Валеро не связано с увольнением Арне Слота с поста главного тренера "Ливерпуля" — испанский специалист просто захотел вернуться на родину.



В данный момент "Ливерпуль" рассматривает различные варианты на замену Валеро, который трудился в штабе Рафаэля Бенитеса с 2007 по 2010 год.



Пока "Ливерпуль" не определится с заменой, заведовать работой с Алиссоном, Георгием Мамардашвили, Фредди Вудманом и Армином Печи на временной основе будет Колин Стюарт, который в клубе отвечает за развитие молодых голкиперов.