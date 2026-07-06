Руни: "Это один из величайших результатов сборной Англии"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал победу над Мексикой одним из величайших результатов в истории сборной Англии.

Минувшей ночью англичане вдесятером одержали победу 2:3 над Мексикой в 1/8 финала Чемпионата Мира, причем сделали это в Мехико, на поле соперника, и Руни убежден, что этот матч войдет в историю.



"Вся команда была превосходна, но большие игроки выделялись сегодня вечером. Джордан Пикфорд провел свой лучший матч, двое центральных защитников были по-настоящему хороши, действовавший перед ними Деклан Райс был превосходен, а Джуд Беллингем и Харри Кейн по-настоящему проявили себя сегодня вечером".



"Я переживал, что мы слишком рано и слишком глубоко опускаемся в оборону, но они защищались, не щадя себя. Все они сыграли выдающимся образом, и я думаю, мы заслужили победу. Мы были лучшей командой".



"Это один из величайших результатов и одно из величайших выступлений сборной Англии. Настрой, выдержка, желание, — у них было это все", — цитирует Руни ESPN.