"Челси" не отпустит Гарначо в аренду, но готов его продать
"Челси" готов отпустить вингера Алехандро Гарначо этим летом, но только по постоянному трансферу, а не в аренду.
"Челси" лишь прошлым летом приобрел Гарначо у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов. Алехандро сыграл 43 матча за "синих", но закрепиться в стартовом составе не смог и забил единственный гол в рамках Премьер-Лиги.
В новом сезоне "Челси" не будет выступать в еврокубках, поэтому главному тренеру Хаби Алонсо не нужна большая обойма игроков, и это ставит будущее Гарначо на "Стэмфорд Бридж" под вопрос.
По информации BBC, "Челси" открыт к предложениям по Гарначо, но лишь готов продать 22-летнего аргентинца.
Ранее Гарначо связывали с переходом в "Рому" на правах аренды, но такой вариант не устраивает "Челси".
06.07.2026 20:00
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Последние комментарии:
смотря какая цена аренды
за лямов 8-10 годовых лучше всего аренду в италию (испанию), там играть проще, забьет до 10, наассистурует и изи продажа за 30-40 лямов после удачной аренды
щас кому он за 40 всрался...
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Тупой игрок
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Талант, но пижон. Типа Деле Алли
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