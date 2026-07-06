"Челси" не отпустит Гарначо в аренду, но готов его продать

Алехандро Гарначо "Челси" готов отпустить вингера Алехандро Гарначо этим летом, но только по постоянному трансферу, а не в аренду.

"Челси" лишь прошлым летом приобрел Гарначо у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов. Алехандро сыграл 43 матча за "синих", но закрепиться в стартовом составе не смог и забил единственный гол в рамках Премьер-Лиги.

В новом сезоне "Челси" не будет выступать в еврокубках, поэтому главному тренеру Хаби Алонсо не нужна большая обойма игроков, и это ставит будущее Гарначо на "Стэмфорд Бридж" под вопрос.

По информации BBC, "Челси" открыт к предложениям по Гарначо, но лишь готов продать 22-летнего аргентинца.

Ранее Гарначо связывали с переходом в "Рому" на правах аренды, но такой вариант не устраивает "Челси".





Метки Гарначо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2026 20:00

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  1. dembo 06.07.2026 21:10 # dembo
    смотря какая цена аренды
    за лямов 8-10 годовых лучше всего аренду в италию (испанию), там играть проще, забьет до 10, наассистурует и изи продажа за 30-40 лямов после удачной аренды


    щас кому он за 40 всрался...

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  2. heyoung 06.07.2026 20:49 # heyoung
    Тупой игрок

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  3. petertosh 06.07.2026 20:21 # petertosh
    Талант, но пижон. Типа Деле Алли

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