"Челси" не отпустит Гарначо в аренду, но готов его продать

"Челси" готов отпустить вингера Алехандро Гарначо этим летом, но только по постоянному трансферу, а не в аренду.

"Челси" лишь прошлым летом приобрел Гарначо у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов. Алехандро сыграл 43 матча за "синих", но закрепиться в стартовом составе не смог и забил единственный гол в рамках Премьер-Лиги.



В новом сезоне "Челси" не будет выступать в еврокубках, поэтому главному тренеру Хаби Алонсо не нужна большая обойма игроков, и это ставит будущее Гарначо на "Стэмфорд Бридж" под вопрос.



По информации BBC, "Челси" открыт к предложениям по Гарначо, но лишь готов продать 22-летнего аргентинца.



Ранее Гарначо связывали с переходом в "Рому" на правах аренды, но такой вариант не устраивает "Челси".