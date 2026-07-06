"Эвертон" приобрел Джорджа у "Челси"

"Эвертон" завершил приобретение вингера "Челси" Тайрика Джорджа за 24 миллиона фунтов.

Изначально присоединившись к "Эвертону" в заключительный день зимнего трансферного окна на правах аренды из "Челси", Тайрик сыграл 11 матчей за "ирисок".



"Эвертон" не стал пользоваться своей опцией по выкупу Джорджа за 25 млн. фунтов, но выразил желание сохранить Тайрика и смог договориться с "Челси" о других условиях.



В итоге два клуба договорились на компенсацию в 18 млн. фунтов плюс 6 млн. фунтов в виде бонусов. Также "Челси" сможет рассчитывать на 15 процентов с последующей перепродажи игрока "Эвертоном".



20-летний англичанин, находившийся в системе "Челси" с восьми лет, заключил с "Эвертоном" контракт до 2030 года.



Добавим, всего Джордж сыграл 37 матчей за первую команду "Челси", завоевав два трофея.