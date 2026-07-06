"Юнайтед" готовится начать переговоры по Тчуамени

Орельен Тчуамени "Манчестер Юнайтед" готовится начать переговоры с испанским "Реалом" о приобретении полузащитника Орельена Тчуамени.

В данный момент "Юнайтед" ждет на медобследование Эдерсона из "Аталанты", параллельно продолжая искать еще одного полузащитника.

Как сообщает AS, "Юнайтед" готов заплатить большие деньги за Тчуамени, и в ближайшие дни "красные дьяволы" должны начать официальные переговоры с "Реалом" по согласованию трансфера Орельена.

При этом "Реал" не собирается рассматривать предложения по 26-летнему игроку сборной Франции менее 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).

Испанское издание называет Тчуамени "далекой мечтой" для "Юнайтед" сразу оговариваясь, что "все может измениться".





Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Тчуамени

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2026 18:00

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