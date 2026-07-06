"Юнайтед" готовится начать переговоры по Тчуамени

"Манчестер Юнайтед" готовится начать переговоры с испанским "Реалом" о приобретении полузащитника Орельена Тчуамени.

В данный момент "Юнайтед" ждет на медобследование Эдерсона из "Аталанты", параллельно продолжая искать еще одного полузащитника.



Как сообщает AS, "Юнайтед" готов заплатить большие деньги за Тчуамени, и в ближайшие дни "красные дьяволы" должны начать официальные переговоры с "Реалом" по согласованию трансфера Орельена.



При этом "Реал" не собирается рассматривать предложения по 26-летнему игроку сборной Франции менее 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).



Испанское издание называет Тчуамени "далекой мечтой" для "Юнайтед" сразу оговариваясь, что "все может измениться".