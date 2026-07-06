Тухель: "Легендарный матч на легендарном стадионе"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель похвалил свою команду после победы над Мексикой в 1/8 финала Чемпионата Мира.

Минувшей ночью англичане одержали победу 2:3 на "Ацтеке", причем играли вдесятером с 54-й минуты, когда Джарелл Куанса получил красную карточку.



Тухель чувствует, что эта победа стала возможна только благодаря силе духа его игроков.



"В такие моменты на турнирах вы должны находить способ одержать победу. Это не ощущается как матч 1/8 финала, это ощущается как финал! В момент, когда рефери поднес свисток к своему рту мы, находясь вдесятером и играя в условиях высокогорья против домашней команды... Это был момент наслаждения, героическая игра и героический результат".



"Я бы не назвал атмосферу враждебной. Скорее это было вдохновляюще и эмоционально. Исполнение гимна было невероятным".



"Мы осознавали все это, но мы отказались сдаваться. Команда сделала это чисто благодаря своей воле. У меня нет слов".



"Они провели легендарный матч на легендарном стадионе".



"Сегодня столь многое было против нас, но мы преодолели это и полностью заслуживаем похвалы. Я очень горжусь. Безумный матч при безумной атмосфере, когда все обстоятельства были против нас".



"Даже после 11 компенсированных минут рефери позволил им подать два угловых и в итоге сыграть 12 минут. Все было против нас", — цитирует Тухеля Sky Sports.