"Тоттенхэм" купил Тонали за 100 млн. фунтов
"Тоттенхэм" объявил о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали за рекордные для своего клуба 100 миллионов фунтов.
"Тоттенхэм" только на прошлой неделе обновил свой трансферный рекорд, купив полузащитника Матеуша Фернандеша у "Вест Хэма" за 85 млн. фунтов.
Спустя считанные этот рекорд был переписан, потому что Тонали обошелся "Тоттенхэму" в 100 млн. фунтов, включая 7.5 млн. фунтов в виде бонусов.
Тонали заключил с "Тоттенхэмом" долгосрочный контракт, по которому будет получать свыше 275,000 фунтов в неделю. Выступать за команду своего соотечественника Роберто Де Дзерби 26-летний итальянец будет под 16-м номером.
Тонали провел в "Ньюкасле" три сезона. В течение этого времени Сандро забил 10 голов в 110 матчах, а также отбыл 10-месячную дисквалификацию за нарушение запрета для футболистов на ставки.
"Я очень рад оказаться здесь. Когда я прибыл в клуб сегодня, то это было великолепное ощущение. Люди сватали меня в четыре или пять клубов — но для меня был только один".
"Я почти два часа разговаривал с тренером о клубе, фанатах, стадионе и нашем футболе. Это было волшебно, потому что я сразу понял, что должен перейти в "Тоттенхэм". Я играл несколько раз против "Тоттенхэма", и их замечательные фанаты всегда создавали замечательную атмосферу. Мне не терпится начать сезон", — сообщил Тонали.
06.07.2026 14:00
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Манкурт, в рот выебанный, что горит в Омске?)) https://t.me/supernova_plus/55102
(ответить)
Обидно , хотел Тонали еще из Милана цепануть в Арсик.
Игрок топовый, но бабла требует nиздец,как много
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У шпор не проблема в центре поля.
Имхо, проблема была системная , с тренерами и травмами атакеров.
По профилю тонали тоже самое что бентантур, цепной пес с парой голевых действий за сезон.
А фернандеш потенциально топ и хорошо двигает мяч.
Но тоже самое точь в точь у шпор ето бергваль. И еще не ясно кто в итоге вырастет в лучше игрока.
В общем странные у петухов трансферы. Хорошие игрок , но трансферы странные.
И поменять вушковича на хеке ето фиаско. Хеке мусор оверхайп
(ответить)
Состав ТТХ на данный момент
Порро-Ван Хекке-Ван де Вен-Спенс
Тонали-Фернандеш
Мэддисон
Гавно-Гавно-Гавно.
Интересный состав, конечно. В чем то перспективный. Но все равно, вот чего то не хватает...
(ответить)
странный трансфер, нахера Тонали клуб без амбиций, ни на что не претендующий инста, попахивает откатами или макарон так сднил, в общем в плюсе только Ньюкасл, отличная сделка
(ответить)
Де Дзерби лапши навешал от души
(ответить)
СЕЩЕРКА?? ХУЕСОСАЧ?
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Шпоры как обычно калонирам в рот надавали.
(ответить)
Люди сватали меня в четыре или пять клубов — но для меня был только один
тема закрыта
(ответить)
Эээй сещерка ебанная, Как дела в Омске?))
(ответить)
CLOSER 06.07 выиграл шлюху cesc-fabregas4 и пустил её по кругу по планете Земля
(ответить)
ФФП? Не, не слышали.
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УЕФА в официальном заявлении раскритиковал ФИФА за решение отменить одноматчевую дисквалификацию Фоларина Балогуна на ЧМ-2026:
«Вчерашнее решение приостановить на один год в порядке испытательного срока исполнение автоматической одноматчевой дисквалификации Фоларина Балогуна после удаления стало переходом красной черты.
Футбол, как и любой другой вид спорта, основывается на правилах, которые являются фундаментом честной, справедливой и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают различные трактовки. Но не в данном случае.
Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после удаления не является вопросом усмотрения и не требует отдельного решения компетентного органа для вступления в силу. Это принцип, закреплённый в регламенте, который не может становиться предметом исключений, тем более по ходу турнира, когда несколько других футболистов уже оказывались в аналогичной ситуации и в обычном порядке отбывали свою дисквалификацию.
Когда те, кто призван защищать правила, перестают гарантировать их неукоснительное применение, под угрозой оказывается целостность игры, а доверие к соревнованию подрывается. Более того, подобное решение создаёт прецедент по ходу нынешнего турнира: теперь аналогичные случаи неизбежно потребуют такого же подхода, что нанесёт ущерб соревнованию.
Футбол является самым популярным видом спорта в мире, потому что это прекрасная игра. Ему доверяют, поскольку в него играют по одним и тем же правилам во всём мире. Ни один турнир не существует в вакууме, а если речь идёт о чемпионате мира, его решения способны повлечь как положительные, так и негативные последствия для футбола в целом.
Мы выражаем недоумение в связи с этим беспрецедентным, непонятным и ничем не оправданным решением».
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Че с еб1алом петры?
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Шпорам нужен форвард.
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Люди сватали меня в четыре или пять клубов — но для меня был только один".
Источник: https://fapl.ru/posts/123079/
Один, который согласился заплатить 100кк за трансфер, дать зп 300к в неделю и удовлетворить агента. Амбиций у чела хуй ночевал)
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