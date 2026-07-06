"Тоттенхэм" купил Тонали за 100 млн. фунтов

Сандро Тонали "Тоттенхэм" объявил о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали за рекордные для своего клуба 100 миллионов фунтов.

"Тоттенхэм" только на прошлой неделе обновил свой трансферный рекорд, купив полузащитника Матеуша Фернандеша у "Вест Хэма" за 85 млн. фунтов.

Спустя считанные этот рекорд был переписан, потому что Тонали обошелся "Тоттенхэму" в 100 млн. фунтов, включая 7.5 млн. фунтов в виде бонусов.

Тонали заключил с "Тоттенхэмом" долгосрочный контракт, по которому будет получать свыше 275,000 фунтов в неделю. Выступать за команду своего соотечественника Роберто Де Дзерби 26-летний итальянец будет под 16-м номером.

Тонали провел в "Ньюкасле" три сезона. В течение этого времени Сандро забил 10 голов в 110 матчах, а также отбыл 10-месячную дисквалификацию за нарушение запрета для футболистов на ставки.

"Я очень рад оказаться здесь. Когда я прибыл в клуб сегодня, то это было великолепное ощущение. Люди сватали меня в четыре или пять клубов — но для меня был только один".

"Я почти два часа разговаривал с тренером о клубе, фанатах, стадионе и нашем футболе. Это было волшебно, потому что я сразу понял, что должен перейти в "Тоттенхэм". Я играл несколько раз против "Тоттенхэма", и их замечательные фанаты всегда создавали замечательную атмосферу. Мне не терпится начать сезон", — сообщил Тонали.

Сандро Тонали





Метки Ньюкасл, Тонали, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2026 14:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 06.07.2026 14:59 # hunter022
    Детонация на складе боеприпасов в Вишневом Киевской области почти уничтожила пять улиц, - глава Киевской облвоенадминистрации

    По его словам, повреждены десятки зданий, продолжаются пожары и детонации.
    Из-за сильного задымления качество воздуха ухудшилось в пять раз. Жителей призывают не открывать окна и следовать рекомендациям специалистов.
    Ряд телеграм-каналов указывают, что на складах могли храниться кассетные бомбы и снаряды с сердечником из обедненного урана-238.

    (ответить)

  2. stepfather 06.07.2026 14:55 # stepfather
    Манкурт, в рот выебанный, что горит в Омске?)) https://t.me/supernova_plus/55102

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  3. memfis63 06.07.2026 14:54 # memfis63
    Обидно , хотел Тонали еще из Милана цепануть в Арсик.
    Игрок топовый, но бабла требует nиздец,как много

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  4. dembo 06.07.2026 14:46 # dembo
    У шпор не проблема в центре поля.
    Имхо, проблема была системная , с тренерами и травмами атакеров.

    По профилю тонали тоже самое что бентантур, цепной пес с парой голевых действий за сезон.
    А фернандеш потенциально топ и хорошо двигает мяч.
    Но тоже самое точь в точь у шпор ето бергваль. И еще не ясно кто в итоге вырастет в лучше игрока.

    В общем странные у петухов трансферы. Хорошие игрок , но трансферы странные.


    И поменять вушковича на хеке ето фиаско. Хеке мусор оверхайп

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  5. kellborn 06.07.2026 14:46 # kellborn
    Состав ТТХ на данный момент

    Порро-Ван Хекке-Ван де Вен-Спенс

    Тонали-Фернандеш
    Мэддисон

    Гавно-Гавно-Гавно.


    Интересный состав, конечно. В чем то перспективный. Но все равно, вот чего то не хватает...

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  6. bangladesh 06.07.2026 14:42 # bangladesh
    странный трансфер, нахера Тонали клуб без амбиций, ни на что не претендующий инста, попахивает откатами или макарон так сднил, в общем в плюсе только Ньюкасл, отличная сделка

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  7. ilovemanutd 06.07.2026 14:36 # ilovemanutd
    Де Дзерби лапши навешал от души

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  8. stepfather 06.07.2026 14:29 # stepfather
    СЕЩЕРКА?? ХУЕСОСАЧ?

    Аэропорт Омска впервые закрыли из-за беспилотников

    О временных ограничениях в аэропорту, необходимых для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Это первый раз за все время войны.

    Незадолго до этого глава Омской области Виталий Хоценко объявил о беспилотной опасности в регионе. До этого воздушную тревогу в Омской области объявляли всего дважды за время войны.

    Украинские каналы утверждают, что дроны поразили Омский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в России. До сих пор он оставался незатронутым атаками.

    (ответить)

  9. chelsea88 06.07.2026 14:29 # chelsea88
    Шпоры как обычно калонирам в рот надавали.

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  10. closer 06.07.2026 14:28 # closer
    Люди сватали меня в четыре или пять клубов — но для меня был только один

    тема закрыта

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  11. stepfather 06.07.2026 14:19 # stepfather
    Эээй сещерка ебанная, Как дела в Омске?))

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  12. closer 06.07.2026 14:19 # closer
    CLOSER 06.07 выиграл шлюху cesc-fabregas4 и пустил её по кругу по планете Земля

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  13. brown-ale 06.07.2026 14:18 # brown-ale
    ФФП? Не, не слышали.

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  14. dembo 06.07.2026 14:12 # dembo
    УЕФА в официальном заявлении раскритиковал ФИФА за решение отменить одноматчевую дисквалификацию Фоларина Балогуна на ЧМ-2026:

    «Вчерашнее решение приостановить на один год в порядке испытательного срока исполнение автоматической одноматчевой дисквалификации Фоларина Балогуна после удаления стало переходом красной черты.

    Футбол, как и любой другой вид спорта, основывается на правилах, которые являются фундаментом честной, справедливой и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают различные трактовки. Но не в данном случае.

    Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после удаления не является вопросом усмотрения и не требует отдельного решения компетентного органа для вступления в силу. Это принцип, закреплённый в регламенте, который не может становиться предметом исключений, тем более по ходу турнира, когда несколько других футболистов уже оказывались в аналогичной ситуации и в обычном порядке отбывали свою дисквалификацию.

    Когда те, кто призван защищать правила, перестают гарантировать их неукоснительное применение, под угрозой оказывается целостность игры, а доверие к соревнованию подрывается. Более того, подобное решение создаёт прецедент по ходу нынешнего турнира: теперь аналогичные случаи неизбежно потребуют такого же подхода, что нанесёт ущерб соревнованию.

    Футбол является самым популярным видом спорта в мире, потому что это прекрасная игра. Ему доверяют, поскольку в него играют по одним и тем же правилам во всём мире. Ни один турнир не существует в вакууме, а если речь идёт о чемпионате мира, его решения способны повлечь как положительные, так и негативные последствия для футбола в целом.

    Мы выражаем недоумение в связи с этим беспрецедентным, непонятным и ничем не оправданным решением».

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  15. anabanana94 06.07.2026 14:08 # anabanana94
    Че с еб1алом петры?

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  16. yamateh 06.07.2026 14:04 # yamateh
    Шпорам нужен форвард.

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  17. redwhitegun 06.07.2026 14:02 # redwhitegun
    Люди сватали меня в четыре или пять клубов — но для меня был только один".

    Источник: https://fapl.ru/posts/123079/

    Один, который согласился заплатить 100кк за трансфер, дать зп 300к в неделю и удовлетворить агента. Амбиций у чела хуй ночевал)

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