"Тоттенхэм" купил Тонали за 100 млн. фунтов

"Тоттенхэм" объявил о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали за рекордные для своего клуба 100 миллионов фунтов.

"Тоттенхэм" только на прошлой неделе обновил свой трансферный рекорд, купив полузащитника Матеуша Фернандеша у "Вест Хэма" за 85 млн. фунтов.



Спустя считанные этот рекорд был переписан, потому что Тонали обошелся "Тоттенхэму" в 100 млн. фунтов, включая 7.5 млн. фунтов в виде бонусов.



Тонали заключил с "Тоттенхэмом" долгосрочный контракт, по которому будет получать свыше 275,000 фунтов в неделю. Выступать за команду своего соотечественника Роберто Де Дзерби 26-летний итальянец будет под 16-м номером.



Тонали провел в "Ньюкасле" три сезона. В течение этого времени Сандро забил 10 голов в 110 матчах, а также отбыл 10-месячную дисквалификацию за нарушение запрета для футболистов на ставки.



"Я очень рад оказаться здесь. Когда я прибыл в клуб сегодня, то это было великолепное ощущение. Люди сватали меня в четыре или пять клубов — но для меня был только один".



"Я почти два часа разговаривал с тренером о клубе, фанатах, стадионе и нашем футболе. Это было волшебно, потому что я сразу понял, что должен перейти в "Тоттенхэм". Я играл несколько раз против "Тоттенхэма", и их замечательные фанаты всегда создавали замечательную атмосферу. Мне не терпится начать сезон", — сообщил Тонали.



