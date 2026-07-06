Тухель недоволен судейством в матче с Мексикой

Харри Кейн Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выразил недовольство судейством после победы над Мексикой в 1/8 финала Чемпионата Мира.

Минувшей ночью англичане вдесятером одолели Мексику со счетом 0:2. В этом матче встралийский рефери Ализера Фагани не только удалил защитника Джарелла Куансу, но и назначил по пенальти в ворота каждой из команд.

Особенно Тухеля возмутило назначение 11-метрового, когда его капитан Харри Кейн ударил соперника снизу по ноге.

"Это просто недостаточно хорошо. Рефери просто недостаточно хороши. Четвертые арбитры недостаточно хороши. Такова суть".

"Были ли явная ошибка в случае присуждения пенальти Мексике? Конечно, нет, но VAR включилась".

"Они изменили решение в ситуации, где он (рефери) даже не свистнул фол. Недостаточно хорошо", — сообщил Тухель BBC.





Метки рефери, сборная Англии, сборная Мексики, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2026 12:00

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