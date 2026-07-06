Тухель недоволен судейством в матче с Мексикой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выразил недовольство судейством после победы над Мексикой в 1/8 финала Чемпионата Мира.

Минувшей ночью англичане вдесятером одолели Мексику со счетом 0:2. В этом матче встралийский рефери Ализера Фагани не только удалил защитника Джарелла Куансу, но и назначил по пенальти в ворота каждой из команд.



Особенно Тухеля возмутило назначение 11-метрового, когда его капитан Харри Кейн ударил соперника снизу по ноге.



"Это просто недостаточно хорошо. Рефери просто недостаточно хороши. Четвертые арбитры недостаточно хороши. Такова суть".



"Были ли явная ошибка в случае присуждения пенальти Мексике? Конечно, нет, но VAR включилась".



"Они изменили решение в ситуации, где он (рефери) даже не свистнул фол. Недостаточно хорошо", — сообщил Тухель BBC.