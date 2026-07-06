"Борнмут" готов продать Тайлера Адамса за 40-50 млн. фунтов

"Борнмут" готов продать полузащитника Тайлера Адамса за 40-50 миллионов фунтов этим летом.

"Борнмут" выдающимся образом провел концовку минувшего сезона, заняв шестое место в Премьер-Лиге и завоевав путевку в Лигу Европы, на фоне чего ко многим игрокам "вишенок" возник интерес со стороны больших клубов.



И если продажу Алекса Скотта "Борнмут" исключает, то насчет 27-летнего Адамса "вишенки" готовы выслушать предложения, оценивая Тайлера в 40-50 млн. фунтов, утверждает BBC.



Как и Скотт, Адамс имеет контракт до 2028 года. Тайлер целиком сыграл три матча сборной США на Чемпионате Мира, лишь получив передышку против Турции.