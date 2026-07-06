"Тоттенхэму" придется раскошелиться на 70 млн. фунтов ради Гакпо

"Тоттенхэму" придется раскошелиться примерно на 70 миллионов фунтов, чтобы приобрести нападающего "Ливерпуля" Коди Гакпо этим летом.

Как и весь "Ливерпуль", Гакпо весьма нестабильно провел минувший сезон, забив девять голов и отдав шесть результативных передач в 52 матчах за "красных".



Увольнение Арне Слота, соотечественника Гакпо, с поста главного тренера "Ливерпуля" только усилило слухи о возможном уходе 27-летнего голландца из мерсисайдского клуба.



По информации журналиста Бена Джейкобса, Гакпо действительно значится в списке трансферных целей "Тоттенхэма", однако у "Ливерпуля" нет желания избавляться от Коди.



Кроме того, Гакпо не говорил "Ливерпулю", что хочет уйти, и имеет контракт до 2028 года, поэтому "красные", реагируя на возможные запросы насчет Энтони, готовы ориентироваться на трансфер Энтони Гордона из "Ньюкасла" в "Барселону" за 69 млн. фунтов.



Со стороны "Тоттенхэма" также существует интерес к Савиньо из "Манчестер Сити", с которым "шпоры" остаются в контакте с января, когда они впервые пытались заполучить 22-летнего бразильца.