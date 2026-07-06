"Лидс" близок к покупке Судзуки

"Лидс" близок к приобретению голкипера итальянской "Пармы" и сборной Японии Дзиона Судзуки.

Комфортно решив задачу по выживанию в Премьер-Лиге в минувшем сезоне, главный тренер "Лидса" Даниэль Фарке заслужил поддержку своего руководства для укрепления состава команды летом.



И хотя "Лидс" лишился Паскаля Стрейка, проданного в "Брайтон", клуб с "Элланд Роуд" близок к подписанию свободным агентом экс-вингера "Фулхэма" Харри Уилсона, а также надеется приобрести Судзуки на последний рубеж.



По информации La Stampa, "Лидс" сделал "серьезное" предложение в 26 миллионов фунтов по Судзуки, и сейчас переговоры находятся в завершающей фазе, несмотря на интерес к 23-летнему японцу со стороны "Ювентуса".



Этим летом Судзуки представлял свою сборную на Чемпионате Мира, заслужив высокие оценки своей игрой.