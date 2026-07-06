"Лидс" близок к покупке Судзуки

Дзион Судзуки "Лидс" близок к приобретению голкипера итальянской "Пармы" и сборной Японии Дзиона Судзуки.

Комфортно решив задачу по выживанию в Премьер-Лиге в минувшем сезоне, главный тренер "Лидса" Даниэль Фарке заслужил поддержку своего руководства для укрепления состава команды летом.

И хотя "Лидс" лишился Паскаля Стрейка, проданного в "Брайтон", клуб с "Элланд Роуд" близок к подписанию свободным агентом экс-вингера "Фулхэма" Харри Уилсона, а также надеется приобрести Судзуки на последний рубеж.

По информации La Stampa, "Лидс" сделал "серьезное" предложение в 26 миллионов фунтов по Судзуки, и сейчас переговоры находятся в завершающей фазе, несмотря на интерес к 23-летнему японцу со стороны "Ювентуса".

Этим летом Судзуки представлял свою сборную на Чемпионате Мира, заслужив высокие оценки своей игрой.





Метки Лидс, Парма, Судзуки

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2026 08:00

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