Клопп хочет сделать Лейндерса своим ассистентом в сборной Германии

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет воссоединиться с Пепом Лейндерсом в сборной Германии.

В минувшую пятницу Юлиан Нагельсманн подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии, отреагировав этим на ранний вылет немцев с Чемпионата Мира.



А накануне стало известно, что Клопп согласился возглавить сборную своей страны, хотя Немецкая федерация футбола пока лишь подтвердила факт переговоров с Юргеном.



По информации The Telegraph, Клопп уже выразил желание сделать своим ассистентом в сборной Лейндерса, который был его правой рукой в "Ливерпуле".



Минувший сезон Лейндерс провел в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", но в конце мая покинул клуб вместе с каталонцем и теперь нуждается в новой работе.



Добавим, в декабре 2024 Лейндерс был уволен с поста главного тренера австрийского "Ред Булл". Это случилось незадолго до того, как Клопп приступил к исполнению обязанностей руководителя футбольных клубов концерна Red Bull, поэтому отношения Пепа и Юргена не пострадали.