Клопп хочет сделать Лейндерса своим ассистентом в сборной Германии
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет воссоединиться с Пепом Лейндерсом в сборной Германии.
В минувшую пятницу Юлиан Нагельсманн подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии, отреагировав этим на ранний вылет немцев с Чемпионата Мира.
А накануне стало известно, что Клопп согласился возглавить сборную своей страны, хотя Немецкая федерация футбола пока лишь подтвердила факт переговоров с Юргеном.
По информации The Telegraph, Клопп уже выразил желание сделать своим ассистентом в сборной Лейндерса, который был его правой рукой в "Ливерпуле".
Минувший сезон Лейндерс провел в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", но в конце мая покинул клуб вместе с каталонцем и теперь нуждается в новой работе.
Добавим, в декабре 2024 Лейндерс был уволен с поста главного тренера австрийского "Ред Булл". Это случилось незадолго до того, как Клопп приступил к исполнению обязанностей руководителя футбольных клубов концерна Red Bull, поэтому отношения Пепа и Юргена не пострадали.
06.07.2026 07:00
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