Клопп хочет сделать Лейндерса своим ассистентом в сборной Германии

Пеп Лейндерс и Юрген Клопп Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет воссоединиться с Пепом Лейндерсом в сборной Германии.

В минувшую пятницу Юлиан Нагельсманн подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии, отреагировав этим на ранний вылет немцев с Чемпионата Мира.

А накануне стало известно, что Клопп согласился возглавить сборную своей страны, хотя Немецкая федерация футбола пока лишь подтвердила факт переговоров с Юргеном.

По информации The Telegraph, Клопп уже выразил желание сделать своим ассистентом в сборной Лейндерса, который был его правой рукой в "Ливерпуле".

Минувший сезон Лейндерс провел в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", но в конце мая покинул клуб вместе с каталонцем и теперь нуждается в новой работе.

Добавим, в декабре 2024 Лейндерс был уволен с поста главного тренера австрийского "Ред Булл". Это случилось незадолго до того, как Клопп приступил к исполнению обязанностей руководителя футбольных клубов концерна Red Bull, поэтому отношения Пепа и Юргена не пострадали.





Метки Клопп, Лейндерс, Манчестер Сити, сборная Германии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2026 07:00

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