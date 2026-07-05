У Спенса возникли мышечные проблемы перед матчем против Мексики

Защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс пожаловался на мышечный дискомфорт в преддверии матча сборной Англии против Мексики в 1/8 финала Чемпионата Мира.

Именно Спенс действовал на проблемной для англичан позиции правого защитника в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго.



Однако теперь участие Спенса в матче на "Ацтеке" предстоящей ночью находится под вопросом, сообщает BBC. Речь идет о небольшой травме икроножной мышцы.



Главному тренеру англичан Томасу Тухелю может потребоваться внести дополнительные перестановки в линию обороны или даже изменить построение своей команды с учетом того, что Рис Джеймс пока не готов к выходу в старте, а Джарелл Куанса едва залечил свое повреждение.