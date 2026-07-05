"Тоттенхэм" отправит Дрэгушина в "Фиорентину"

Защитник "Тоттенхэма" Раду Дрэгушин близок к переходу в итальянскую "Фиорентину".

Дрэгушин сыграл лишь 10 матчей Премьер-Лиги в минувшем сезоне, первую половину которого Раду пропустил с травмой крестообразных связок колена.



Этим летом "Тоттенхэм" укрепил свой центр обороны с помощью Ян Пола Ван Хекке и Маркоса Сенеси, поэтому Дрэгушин больше не нужен главному тренеру "шпор" Роберто Де Дзерби.



По информации Sky Sports, "Фиорентина" собирается взять Дрэгушина в аренду на сезон 2026/27 с обязательством по выкупу за 21.4 млн. фунтов, если 24-летний румын сыграет определенное количество матчей.



"Тоттенхэму" также будет положена доля в 10 процентов от прибыли, которую "Фиорентина" сможет получить на перепродаже Дрэгушина в будущем.