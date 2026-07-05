"Ньюкасл" приобрел Базуману Туре за 43 млн. фунтов

"Ньюкасл" объявил о приобретении вингера немецкого "Хоффенхайма" Базуманы Туре за 43 миллиона фунтов.

Туре только 18 месяцев назад присоединился к "Хоффенхайму", перебравшись из "Хаммарбю", но за это время добился впечатляющего прогресса и стал вызываться в сборную Кот-д'Ивуара.



В минувшем сезоне Базумана забил пять голов и отдал девять результативных за "Хоффенхайм", который финишировал на пятом месте в Бундеслиге и попал в Лигу Европы.



"Ньюкасл" остался под впечатлением от игры 20-летнего Туре на Чемпионате Мира и смог быстро договориться о покупке Базуманы, который теперь заключил с "сороками" долгосрочный контракт.



Туре стал вторым приобретением "Ньюкасла" этим летом после голкипера Юэна Жауэна и поможет "сорокам" справиться с потерей Энтони Гордона, проданного в "Барселону" за 69 млн. фунтов.



"Я очень, очень рад оказаться здесь. Я с детства мечтал играть в Премьер-Лиге за большую команду вроде "Ньюкасла". "Ньюкасл" — это как семья, что поможет мне показывать свои лучшие качества на поле. Я буду стараться изо всех сил каждый день ради этой футболки", — сообщил Базумана.