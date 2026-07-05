"Борнмут" сообщил заинтересованным клубам, что не продаст Скотта

Алекс Скотт "Борнмут" сообщил заинтересованным в Алексе Скотте клубам, что английский полузащитник не продается этим летом.

Скотт пропустил лишь один матч "Борнмута" в минувшем сезоне Премьер-Лиги и помог "вишенкам" финишировать на шестом месте, завоевав путевку в Лигу Европы.

Недавно "Борнмут" уже отклонил запрос "Арсенала" насчет Скотта, который также вызывает огромный интерес у "Манчестер Юнайтед", но клуб с южного побережья Англии не помышляет о продаже 22-летнего полузащитника.

Как сообщает BBC, "Борнмут" прямо сказал заинтересованным клубам, что Скотт не продается. Теперь "вишенки" сосредоточены на продлении истекающего через два года контракта Алекса.





Метки Борнмут, Скотт

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2026 19:00

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