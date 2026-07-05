"Борнмут" сообщил заинтересованным клубам, что не продаст Скотта

"Борнмут" сообщил заинтересованным в Алексе Скотте клубам, что английский полузащитник не продается этим летом.

Скотт пропустил лишь один матч "Борнмута" в минувшем сезоне Премьер-Лиги и помог "вишенкам" финишировать на шестом месте, завоевав путевку в Лигу Европы.



Недавно "Борнмут" уже отклонил запрос "Арсенала" насчет Скотта, который также вызывает огромный интерес у "Манчестер Юнайтед", но клуб с южного побережья Англии не помышляет о продаже 22-летнего полузащитника.



Как сообщает BBC, "Борнмут" прямо сказал заинтересованным клубам, что Скотт не продается. Теперь "вишенки" сосредоточены на продлении истекающего через два года контракта Алекса.