"Юнайтед" обратил свой взор на Андрея Сантоса
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Челси" Андрея Сантоса этим летом.
Упустив Эллиота Андерсона и Матеуша Фернандеша, "Юнайтед" обратил свой взор на Сантоса как на игрока, который поможет укрепить центр поля команды Майкла Кэррика.
В иерархии полузащитников "Челси" Сантос располагается ниже Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса, а новому главному тренеру "синих" Хаби Алонсо нужны средства на перестройку команды.
Как утверждает The Guardian, Сантос открыт к уходу из "Челси" ради регулярной игровой практики, однако "синие" готовы попросить за 22-летнего бразильца около 50 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Сантос принял участие в 27 матчах Премьер-Лиги, но лишь на 13 из них выходил в стартовом составе. Дефицит игровых минут обернулся для Андрея непопаданием в заявку сборной Бразилии на Чемпионат Мира 2026 года.
Источник добавляет, что за Сантосом также следит "Ньюкасл", рассматривая Андрея в качестве возможной замены для направляющегося в "Тоттенхэм" Сандро Тонали.
05.07.2026 16:00
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О, нормально. Игрок хороший, но если лямов 60-70 евро за него сбрить то это успех ящетаю.
Опять таки, все упирается в уход/не уход. Енцо
Если енцо остается, то для всех етот трансфер юцдет хорошим с учетом одного матча в неделю. Сантосу просто не бужет места.
А еще если и лавия не будет травмироваться(что конечно лол), то и вообще....
Надо бизнескарить
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