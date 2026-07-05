"Юнайтед" обратил свой взор на Андрея Сантоса

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Челси" Андрея Сантоса этим летом.

Упустив Эллиота Андерсона и Матеуша Фернандеша, "Юнайтед" обратил свой взор на Сантоса как на игрока, который поможет укрепить центр поля команды Майкла Кэррика.



В иерархии полузащитников "Челси" Сантос располагается ниже Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса, а новому главному тренеру "синих" Хаби Алонсо нужны средства на перестройку команды.



Как утверждает The Guardian, Сантос открыт к уходу из "Челси" ради регулярной игровой практики, однако "синие" готовы попросить за 22-летнего бразильца около 50 миллионов фунтов.



В минувшем сезоне Сантос принял участие в 27 матчах Премьер-Лиги, но лишь на 13 из них выходил в стартовом составе. Дефицит игровых минут обернулся для Андрея непопаданием в заявку сборной Бразилии на Чемпионат Мира 2026 года.



Источник добавляет, что за Сантосом также следит "Ньюкасл", рассматривая Андрея в качестве возможной замены для направляющегося в "Тоттенхэм" Сандро Тонали.