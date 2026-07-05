Клопп решил вернуться к тренерской работе

Юрген Клопп Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп решил вернуться к тренерской работе ради сборной Германии.

Клопп поставил свою тренерскую карьеру на паузу чуть более двух лет назад, освободив свое место в "Ливерпуле" Арне Слоту.

Вскоре Клопп взялся курировать футбольные клубы концерна Red Bull, но от возвращения к тренерской работе упорно воздерживался, несмотря на различные варианты, включая "Реал".

Возможно, Клопп отдыхал бы от тренерской работы и дальше, если бы не провал сборной Германии на Чемпионате Мира в Северной Америке.

Немцы под руководством Юлиана Нагельсманна сошли с дистанции в первом же раунде плей-офф, уступив в серии послематчевых пенальти Парагваю.

И хотя это пока не подтверждено официально, журналист Фабрицио Романо утверждает, что Клопп уже согласился сместить Нагельсманна у руля сборной. Таким образом, именно Юрген поведет немцев в стартующей осенью кампании Лиги Наций.





Метки Клопп, сборная Германии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2026 15:00

Количество просмотров Просмотров: 538

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. heyoung 05.07.2026 15:42 # heyoung
    Надо Штреллера срочно подписывать, его сейчас Клоп натаскает в сборной

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: