Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп решил вернуться к тренерской работе ради сборной Германии.

Клопп поставил свою тренерскую карьеру на паузу чуть более двух лет назад, освободив свое место в "Ливерпуле" Арне Слоту.



Вскоре Клопп взялся курировать футбольные клубы концерна Red Bull, но от возвращения к тренерской работе упорно воздерживался, несмотря на различные варианты, включая "Реал".



Возможно, Клопп отдыхал бы от тренерской работы и дальше, если бы не провал сборной Германии на Чемпионате Мира в Северной Америке.



Немцы под руководством Юлиана Нагельсманна сошли с дистанции в первом же раунде плей-офф, уступив в серии послематчевых пенальти Парагваю.



И хотя это пока не подтверждено официально, журналист Фабрицио Романо утверждает, что Клопп уже согласился сместить Нагельсманна у руля сборной. Таким образом, именно Юрген поведет немцев в стартующей осенью кампании Лиги Наций.