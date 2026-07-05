Куанса и Джеймс могут сыграть против Мексики
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что Джарелл Куанса полностью поправился, а Рис Джеймс может выйти на замену против Мексики.
Из-за травмы задней поверхности бедра Джеймс пропустил оба последних матча англичан на Чемпионате Мира, тогда как Куанса не был задействован против ДР Конго по причине проблем с лодыжкой.
И хотя Джеймс пока тренируется индивидуально, в отличие от Куансы, оба имеют шансы сыграть против Мексики в 1/8 финала.
"Вы видели, что Джарелл тренировался. Джарелл тренировался в общей группе и полностью доступен".
"Рис, возможно, попадет в число запасных, но нам нужно итоговое мнение докторов и медицинской службы, имеет ли это смысл", — цитирует Тухеля Sky Sports.
05.07.2026 14:00
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