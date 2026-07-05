"Ньюкасл" заинтересован в Штиллере

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении полузащитника немецкого "Штутгарта" Ангело Штиллера.

Штиллера связывали с переездом в Премьер-Лигу еще прошлым летом, когда на исходе трансферного окна насчет Ангело обратился "Манчестер Юнайтед", однако тогда "Штутгарт" ответил отказом.



На сей раз "Штутгарт" может быть сговорчивее, потому что 25-летний игрок сборной Германии уже вступил в предпоследний год по своему контракту.



Этот контракт, как сообщает Kicker, предусматривает отступные в 36.5 млн. евро (31.3 млн. фунтов), но "Штутгарт" может нейтрализовать соответствующий пункт, выплатив Штиллеру 2 млн. евро (1.7 млн. фунтов), чтобы запросить на Ангело больше денег.



"Ньюкасл" и "Штутгарт" объединяют хорошие отношения. Только прошлым летом "сороки" приобрели у клуба Бундеслиги нападающего Ника Вольтемаде за 69 млн. фунтов.



Добавим, Штиллер сыграл каждый матч "Штутгарта" в минувшем сезоне Бундеслиги и помог своей команде квалифицироваться в Лигу Чемпионов.