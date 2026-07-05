"Ньюкасл" заинтересован в Штиллере
"Ньюкасл" заинтересован в приобретении полузащитника немецкого "Штутгарта" Ангело Штиллера.
Штиллера связывали с переездом в Премьер-Лигу еще прошлым летом, когда на исходе трансферного окна насчет Ангело обратился "Манчестер Юнайтед", однако тогда "Штутгарт" ответил отказом.
На сей раз "Штутгарт" может быть сговорчивее, потому что 25-летний игрок сборной Германии уже вступил в предпоследний год по своему контракту.
Этот контракт, как сообщает Kicker, предусматривает отступные в 36.5 млн. евро (31.3 млн. фунтов), но "Штутгарт" может нейтрализовать соответствующий пункт, выплатив Штиллеру 2 млн. евро (1.7 млн. фунтов), чтобы запросить на Ангело больше денег.
"Ньюкасл" и "Штутгарт" объединяют хорошие отношения. Только прошлым летом "сороки" приобрели у клуба Бундеслиги нападающего Ника Вольтемаде за 69 млн. фунтов.
Добавим, Штиллер сыграл каждый матч "Штутгарта" в минувшем сезоне Бундеслиги и помог своей команде квалифицироваться в Лигу Чемпионов.
05.07.2026 10:00
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Что у него с носом?
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Ньюкасл сосатб
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