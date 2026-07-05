"Ньюкасл" готовит стартовое предложение по Манзамби

"Ньюкасл" готовит стартовое предложение о приобретении полузащитника немецкого "Фрайбурга" Йоана Манзамби.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Ньюкасл" уже несколько дней находится в контакте с "Фрайбургом", и за этим должно последовать официальное предложение о покупке.



"Ньюкасл" намерен сработать быстро, потому что уровень интереса к Манзамби резко возрос на фоне успешного выступления 20-летнего игрока за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира.



В четырех матчах швейцарцев на ЧМ-2026 Манзамби забил три гола и отдал две результативные передачи, и "Фрайбург", если верить слухам, готов попросить за Йоана до 70 миллионов евро (60 млн. фунтов).