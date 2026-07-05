"Ньюкасл" готовит стартовое предложение по Манзамби
"Ньюкасл" готовит стартовое предложение о приобретении полузащитника немецкого "Фрайбурга" Йоана Манзамби.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Ньюкасл" уже несколько дней находится в контакте с "Фрайбургом", и за этим должно последовать официальное предложение о покупке.
"Ньюкасл" намерен сработать быстро, потому что уровень интереса к Манзамби резко возрос на фоне успешного выступления 20-летнего игрока за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира.
В четырех матчах швейцарцев на ЧМ-2026 Манзамби забил три гола и отдал две результативные передачи, и "Фрайбург", если верить слухам, готов попросить за Йоана до 70 миллионов евро (60 млн. фунтов).
05.07.2026 08:00
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